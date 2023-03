Microsoft a annoncé un bundle Xbox Series X avec Diablo IV, mais il n’a rien de spécial

Avec le rachat d’Activision-Blizzard en ligne de mire pour Microsoft, l’éditeur et le constructeur sont plus proches que jamais, même si l’acquisition n’est pas encore finalisée (et toujours sujette à un jugement). Ce lien très fort permet donc de mettre en place des opérations commerciales qui profitent aux deux entités, comme l’arrivée dans les commerces de ce pack Diablo IV + Xbox Series X, un bundle très alléchant sur le papier mais qui se contente du strict minimum.

Un bundle basique

Avec un pack comme celui-ci, vous vous attendez certainement à une console customisée aux couleurs du jeu n’est-ce pas ? Eh bien ce n’est pas le cas. Entre les bundles PS5 et celui-ci, cette génération semble presque avoir tiré un trait sur les consoles customs, même si on a récemment eu l’exception de la Xbox Series X Halo Infinite.

Pour environ 559 € (ce qui fait une petit économie étant donné que le jeu est affiché à 79 €), ce pack vous donnera simplement accès à une Xbox Series X des plus classiques, ainsi qu’à un code dématérialisé du jeu. Vous recevrez aussi quelques objets in-game comme :

Monture Porteur de lumière avec le caparaçon de l’armure de monture

Ensemble ornemental Ténèbres ailées d’Umbre

Ailes d’Inarius et familier murloc (pour Diablo III)

Monture Amalgame de rage (pour World of Warcraft)

Rien de très excitant là-dedans mais si vous aviez prévu de prendre la console ainsi que le jeu, vous pourrez au moins faire d’une pierre deux coups en vous rendant sur le site officiel de Xbox.

Diablo IV est prévu pour le 6 juin prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.