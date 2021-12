Microsoft aurait refusé l’exclusivité de GTA 3 sur la première Xbox

Lors des célébrations des 20 ans de la marque Xbox, Microsoft a annoncé la sortie d’une série de documentaires sur ces 20 années de jeu, nommée Power On. Dans cette série, Microsoft revient naturellement sur les succès de la Xbox, mais n’hésite pas non plus à parler des échecs, comme le fameux « Ring of Death » de la Xbox 360, qui a grandement endommagé l’image de la marque. On apprend également qu’il y a une vingtaine d’années, le constructeur est passé à côté de l’une des plus belles exclusivités qu’il aurait pu avoir, à savoir GTA 3.

Sacré flair

Avant le lancement de la toute première console Xbox, les équipes de Microsoft sont allées naturellement pitcher leur machine à travers le monde, et ont de ce fait rencontré beaucoup de studios et d’éditeurs. Ils ont donc croisé la route de Rockstar, qui n’était encore qu’un petit studio à l’époque, qui a proposé à Microsoft de revisiter l’un de leurs jeux 2D sortis sur PC (les premiers GTA).

Drew Angeloff, qui a été à la tête du groupe Xbox Advanced Technology de 1999 à 2004, raconte alors que les pitchs des différents projets étaient étudiés par un ensemble de responsables, qui auraient jugé que « le jeu ne serait pas capable de faire la transition depuis la 2D ».

Kevin Bachus, responsable des relations avec les éditeurs tiers de l’époque, explique pourquoi le projet aurait été rejeté :

« Ils ont senti que c’était compliqué. Ils n’ont pas vraiment compris l’interface, ils ont pensé que c’était basé sur un jeu qui n’avait pas rencontré le succès. »

Le jeu a ensuite été pitché à Sony, et GTA 3 est né. Si aujourd’hui, il n’est plus question que la licence soit exclusive à un constructeur, nul doute que beaucoup de dirigeants chez Microsoft s’en sont mordus les doigts en 2001.