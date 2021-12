Power On : Six documentaires sur l’histoire de la Xbox sont disponibles gratuitement

Annoncée le mois dernier à l’occasion des 20 ans de la Xbox, Microsoft vient de sortir une série de documentaires sous forme de vidéos racontant l’histoire de la machine depuis ses débuts jusqu’à nos jours. De quoi occuper quelques nuits d’hiver.

Une longue Xtoire

Que l’on soit un fan de la marque verte ou non, il est toujours intéressant d’observer ce genre de documentaire nous montrant les dessous de l’industrie du jeu vidéo qui sont habituellement très secrets. A travers ces 6 chapitres (avec des sous-titres disponibles en français) proposés sur la chaine Youtube d’Xbox, vous allez pouvoir observer les coulisses des différentes périodes qui ont marquées les consoles Xbox grâce aux nombreux intervenants.

Après le visionnage du premier chapitre, nous racontant l’importance de l’équipe Direct X dans le lancement de Microsoft dans ce secteur, il faut bien avouer que l’on est loin de l’autosatisfaction d’une « success story ». Rigoureux, et fourmillant de détails donnés par les acteurs de l’époque, Microsoft n’hésite pas non plus à revenir longuement sur les erreurs du passé. Pour preuve un chapitre entièrement consacré aux « ring of death » qui ont hanté bon nombre de joueurs sur Xbox 360.