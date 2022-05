Miasma Chronicles : le nouveau jeu des développeurs de Mutant Year Zero s’annonce

La conférence 505 Games nous a dévoilé Miasma Chronicles, le tout nouveau jeu du studio The Bearded Ladies Consulting que vous connaissez sans doute pour le jeu Mutant Year Zero : Road to Eden. Voici les premières informations sur ce titre qui attire le regard.

Deux frères

Même s’il faut pour l’instant se contenter d’un trailer cinématique, on sait tout de même que Miasma Chronicles nous embarquera dans le voyage de deux frères à la recherche de leur mère disparue. L’aventure se déroule en Amérique dans un futur sombre où un étrange phénomène appelé « miasme » est présent partout.

Elvis est un jeune homme possédant un gant pouvant contrôler le miasme. En plus de cet outil, sa mère l’a laissé aux bons soins d’un robot qu’il considère comme son grand frère.

Il s’agira d’un jeu d’aventure tactique à l’image de Mutant Year Zero, toutefois les développeurs promettent d’améliorer énormément de mécaniques déjà connues, mais aussi les éléments narratifs de l’univers. Certains y verront peut-être une certaine ressemblance avec Fullmetal Alchemist. Il faudra cependant attendre pour en savoir plus, mais l’atmosphère est déjà intrigante à souhait. S’il prend un chemin similaire au précédent titre, on peut tout de même s’attendre à un jeu de qualité.

Miasma Chronicles sera disponible en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.