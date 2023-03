Miasma Chronicles : Le RPG tactique du studio derrière Mutant Year Zero se lancera le 23 mai

Mutant Year Zero aura permis au studio The Bearded Ladies de monter en gamme au point où l’on surveille attentivement ce qu’il prépare pour la suite. Miasma Chronicles est le prochain projet de cette équipe et ce RPG tactique ambitieux nous avait été présenté l’année dernière, avec la promesse d’une sortie en 2023. Une promesse qui va être tenue, puisque l’on a appris hier la date de sortie du titre tout en découvrant quelques images supplémentaires via le PlayStation Blog.

Un jeu tactique qui accueillera les néophytes

Deux séquences de gameplay ont été diffusées pour l’occasion afin de se faire une meilleure idée de ce que le jeu aura à nous proposer. Ce RPG tactique présentera des combats au tour par tour où il faudra souvent être discret pour surprendre les ennemis, qui ne vous feront pas de cadeau.

Le jeu devrait être accessible à ceux qui découvrent le genre du tactical, avec deux façons de jouer dont l’une permet de rendre la RNG (la mécanique de hasard) moins présente, tandis que l’offre offrira une expérience plus traditionnelle pour les fans de ce type d’expérience.

505 Games et The Bearded Ladies nous précisent aussi que Miasma Chronicles verra le jour le 23 mai prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une sortie uniquement en dématérialisée dans un premier temps, mais des versions physiques seront aussi disponibles dès le 9 juin en Europe.