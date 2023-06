Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 pourrait contenir Metal Gear Solid 4, Peace Walker et MGS V

Konami s’est enfin décidé à sortir de placard sa licence Metal Gear Solid, qui dormait depuis trop longtemps étant donné que Hideo Kojima n’est plus là pour la superviser. En plus d’un remake pour le troisième épisode, la licence aura droit à une compilation qui regroupera les premiers jeux de la saga. Mais puisqu’elle est affublée d’un « Vol. 1 », on se doute qu’il y aura forcément un « Vol. 2 » dans le futur. Et le contenu de cette deuxième compilation est aujourd’hui l’objet d’une fuite.