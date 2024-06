Un remake vertueux ?

Avec un trailer qui débute par les premiers instants de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, que beaucoup de fans connaissent par cœur, l’éditeur japonais nous replonge tout de suite dans l’ambiance épique du saut en HALO qu’effectue Naked Snake au commencement de la Mission Vertueuse. On peut donc retrouver des visages familiers, mais pas que.

En entendant les dialogues et en observant les plans des scènes cinématiques, il n’y a donc plus vraiment de doute sur l’objectif du remake, si tant est qu’il y en avait. L’idée est donc bien d’effectuer un travail graphique new gen sur une aventure laissée intacte scénaristiquement parlant. Ni la narration, ni les voix, ni la réal’ ne semblent touchées.

Cela étant, c’est une autre histoire au sujet du gameplay. Le remake semble hériter du gameplay de Metal Gear Solid 4 et/ou Phantom Pain. On peut donc tirer tout en avançant en mode caméra épaule. Au sol, en rampant, on va pouvoir pivoter et même tirer sur le dos. Enfin, bien entendu, le CQC est de retour. Le trailer se permet de terminer sur le face reveal de The Boss avant de nous laisser.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est toujours attendu sur PS5, Xbox Series et PC, sans aucun horizon de sortie à sa mettre sous la dent.