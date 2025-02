Heureusement, Pokémon TCG Pocket offre beaucoup de possibilités avec des cartes peu rares. Certains de ces decks sont même avantagés face aux Pokémon EX car l’adversaire est obligé de battre trois de vos Pokémon pour gagner. Ici nous allons vous présenter 3 decks qui n’ont rien à envier aux decks les plus chers et qui ont tout à fait leur place dans la méta actuelle

Deck Lucario-Combat

x2 Riolu

x2 Lucario

x2 Férosinge Promo

x2 Colossinge Puissance Génétique

x1 Marshadow

x1 Kicklee

x1 Tygnon

x2 Pokéball

x2 Vitesse+

x1 Cape Géante

x1 Morgane

x1 Hélio

x2 Recherches Professorales

La combinaison de Colossinge qui fait office de Glass Canon et de Marshadow qui vient le venger existe depuis l’Île Fabuleuse. Ces deux Pokémon sont très efficaces en début de partie, infligeant tout les deux 100 dégâts puis ils s’essoufflent un peu, ils manquaient d’un partenaire efficace. C’est là qu’intervient Lucario qui renforce les dégâts de tout les types combat, faisant ainsi tomber les derniers PV de l’adversaire. Il est utile de noter que la compétence de Lucario fonctionne sur lui même, le rendant très efficace en attaque mais également qu’elle s’accumule si vous parvenez à poser deux Lucario sur votre terrain transformant tout vos Pokémon en véritables monstres.

Deck Cynthia-Carchacrok

x2 Griknot

x2 Carmache

x2 Carchacrok

x2 Kangourex

x1 Kicklee

x2 Pokéball

x2 Communication Pokémon

x1 Casque Brut

x2 Cynthia

x1 Hélio

x1 Leaf

x2 Recherches Professorales

En plus de Togekiss, Cynthia renforce également son Pokémon phare Carchacrok. C’est celui ci qui va nous intéresser ici, étant un niveau 2 il a, comme tous les niveaux 2, besoin d’un tank efficace. Le choix se porte sur Kangourex car il est capable de faire tomber un Pokémon adverse avant de faire venir Carchacrok qui va clore la partie. Cependant Leaf est nécessaire pour faire pivoter Kangourex dans le scénario où il n’est pas mis KO rapidement. Une fois placé, le passif de Carchacrok est intéressant pour creuser le deck à la recherche des cartes Cynthia. De plus l’ajout de la carte tech Kicklee empêche les adversaires de se replier avec un Pokémon affaibli en toute sécurité.

Deck Tanguy-Élekable

x2 Elektek Choc Spatio-Temporel

x2 Elekable

x2 Magnéti Puissance Génétique

x2 Magnéton Puissance Génétique

x1 Magnézone

x1 Pikachu Puissance Génétique

x1 Raichu Puissance Génétique

x2 Pokéball

x1 Vitesse+

x2 Tanguy

x2 Major Bob

x2 Recherches Professorales

Nous avons ici un deck plus technique, moins conseillé pour les débutants. Ce deck comporte de nombreux Pokémon en un seul exemplaire pour s’adapter à toutes sortes de situations. Le plan principal du deck est plutôt simple. Tanguy rend possible un ravage de l’équipe ennemie avec Elekable en lui donnant les deux énergies utiles pour que Voltage Amplifié fasse 120 dégâts avant que l’adversaire puisse s’installer. L’autre plan consiste à accumuler les énergies électriques sur un Magnéton sur le Banc pour ensuite les donner avec Major Bob à Raichu. Surtout ne pas oublier qu’il fonctionne également sur Elektek. Magnéton a ensuite accès à une évolution avec le Magnézone en un seul exemplaire qui apporte un burst de dégâts parfois nécessaire.

Ces trois decks apportent des plans de jeu radicalement différents, de quoi avoir des expériences variés. Ce sera sans aucun doute suffisant pour éviter la lassitude jusqu’à avoir d’autres decks un peu plus coûteux. Un dernier conseil, la plupart de ces cartes valent le coup d’échanger quelques Points Boosters pour les obtenir, en particulier une carte comme Hélio qui semble bien parti pour dominer la méta.