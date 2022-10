Marvel’s Wolverine : Microsoft déclare que le jeu pourrait sortir en 2023, ce qui est peu probable

Voilà la rumeur improbable du jour, et elle ne nous vient pas d’insiders, mais de Microsoft. Le hic, c’est qu’elle concerne un jeu qui n’a pourtant rien à voir avec Xbox, puisqu’elle nous parle de Marvel’s Wolverine, un jeu développé par Insomniac Games uniquement conçu pour la PS5 (et sans doute le PC plus tard certes). Le site Tech4Gamers a pu vérifier l’un des documents qui a été présenté par Microsoft aux régulateurs du Royaume-Uni. Dans celui-ci, il est fait mention du jeu, avec une sortie en 2023, ce qui a de quoi interroger.

Peu de chances pour que le jeu sorte si vite

Dans le document, Microsoft évoque la position de force de Sony sur le marché des exclusivités, afin de défendre son cas dans le cadre du rachat d’Activision-Blizzard. Microsoft déclare ainsi :

« PlayStation prépare également une série de titres exclusifs first et third party prévus pour un lancement en 2023, notamment Spider-Man 2, Wolverine, Horizon, Final Fantasy XVI et Forspoken. »

Faut-il y croire pour autant ? On a bien du mal à l’imaginer. On pense que Microsoft appuie ici simplement sur l’idée que Sony a déjà annoncé beaucoup d’exclusivités, et Microsoft se contente simplement de les lister pour asseoir un peu plus son propos dans toute cette histoire de rachat.

On doute fortement du fait qu’Insomniac Games soit déjà presque prêt à sortir le titre dès l’année prochaine. Les premiers échos évoquaient davantage une sortie à l’horizon 2024, voire 2025, étant donné que l’année 2023 sera déjà consacrée à Marvel’s Spider-Man 2. Certes, il est arrivé par le passé que le studio sorte deux en l’espace de quelques mois, mais pour deux titres aussi ambitieux, il y a de quoi douter.

On ne prendra pas donc pas les propos de Microsoft pour argent comptant, mais on espère maintenant que PlayStation nous donnera des nouvelles de son planning prochainement.