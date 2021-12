Marvel’s Spider-Man : Les costumes du film No Way Home débarquent en jeu

La sortie cinéma de cette fin d’année, en dehors de Matrix Resurrection, et sans aucun doute celle du film Spider-Man: No Way Home, attendu comme un véritable bonbon de nostalgie. Histoire de se mettre au diapason de cette sortie importante pour Sony, Insomniac Games a décidé de mettre à jour Marvel’s Spider-Man Remastered afin d’offrir deux nouveaux costumes pour Spidey, portés par Tom Holland dans le film, comme à l’époque de la sortie de Far From Home.

Seulement sur le remaster

Dans une nouvelle vidéo qui fait la promotion de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Ultimate Edition, qui montre beaucoup d’images (donc attention aux spoils), on découvre que Peter Parker a droit à deux nouveaux costumes dans Marvel’s Spider-Man Remastered sur PS5, et seulement dans cette nouvelle version.

Le costume noir et doré, qu’on voit Tom Holland arborer dans la bande-annonce de No Way Home, est donc de la partie ici, tout comme le costume rouge, noir et doré (Integrated Suit), que l’on voit sur la plupart des affiches du long-métrage.

Ces costumes devraient arriver gratuitement dans le jeu le 10 décembre prochain.