Marvel’s Midnight Suns : Gameplay, perso, RPG stratégique… tout savoir en 5 minutes

Officialisé lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, Marvel’s Midnight Suns s’est pas mal dévoilé depuis. RPG stratégique dans la veine des XCOM, il s’agit d’une nouvelle aventure Marvel qui va se focaliser sur les Midnight Sons. On y retrouvera des personnages comme Wolverine, Blade et bien d’autres.

Si vous souhaitez en savoir plus, on vous centralise toutes les informations dans cette vidéo, que l’on a publié il y a quelques jours. Entre temps, Wolverine et Sabertooth ont présenté du gameplay. La sortie de Marvel’s Midnight Suns est quant à elle prévue courant mars 2022 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et Switch.