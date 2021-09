Marvel’s Midnight Suns présente du gameplay avec Wolverine et Sabertooth

Après avoir montré ses premières images de gameplay, Marvel’s Midnight Suns n’a pas vraiment remporté l’adhésion totale de tout le public, et se doit maintenant de rassurer à la fois les fans du studio et ceux de Marvel. Firaxis continue à nous en montrer toujours plus avec une autre session de gameplay, avec un peu moins de coupures.

Sabertooth sort les griffes

Cette vidéo s’attarde donc un peu plus sur le déroulement des combats avec un long extrait où la protagoniste fait équipe avec Wolverine pour combattre Sabertooth.

L’occasion pour nous de comprendre un peu plus le gameplay du jeu, où la notion de mouvement sera sans doute moins importante que dans un XCOM, mais où l’interaction avec l’environnement sera toujours présent, avec la possibilité de prendre appui sur des objets ou de lancer des débris sur les adversaire.

On aperçoit également quelques séquences à l’Abbaye, l’endroit qui servira de HUB central et qui nous permettra d’approfondir les relations avec les autres personnages.

Marvel’s Midnight Suns sera disponible dans le courant du mois de mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. N’hésitez pas à consulter notre dernière vidéo sur le jeu pour en savoir plus.