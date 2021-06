Marvel’s Guardians of the Galaxy : le multijoueur a été annulé à un moment du développement

Après les retours mitigés concernant Marvel’s Avengers, Square Enix tente de faire amende honorable en sortant bientôt un nouveau jeu Marvel plus axé sur la narration avec Marvel’s Guardians of the Galaxy. Seulement, il n’a pas toujours été question d’une aventure uniquement solo d’après le CV d’un ancien membre de l’équipe derrière le jeu.

Un multijoueur refroidi avant la douche Avengers ?

Si l’on en croit le profil Linkedin de Simon Larouche, « Online Gameplay Director » sur le titre, un multijoueur était bel et bien de la partie avant d’être annulé à un moment du développement (chose qui est précisée sur son profil). Aujourd’hui Game Director chez Guerilla Games, il est écrit que l’homme a travaillé chez Eidos-Montréal jusqu’en février 2018.

On ne sait donc pas si l’annulation de ce multijoueur est liée ou non à la mauvaise réception de Marvel’s Avengers puisque celui-ci est sorti officiellement en 2020. Il y a de grandes chances que cela n’ait rien à voir avec le jeu-service mais cela a aussi bien pu être décidé après son départ. On peut aussi imaginer que le studio a d’abord pensé inclure du multijoueur en coopération puisque nous avons en effet été très étonné de constater que seul Star-Lord serait jouable lors de l’annonce. Un comble pour un jeu basé sur une franchise portée par tout un groupe de héros (ou anti-héros).

On espère cependant que le soft prendra la même route qu’un Star Wars Jedi: Fallen Order afin d’encourager cette voie pour les adaptations Marvel.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira 26 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.