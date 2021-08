Marvel’s Avengers : Une nouvelle vidéo vient nous parler de T’Challa et son entourage

Après s’être fait un peu de publicité grâce à un week-end gratuit qui a permis d’attirer un peu plus de monde sur le jeu, Marvel’s Avengers continue la promotion de sa prochaine grosse extension gratuite, qui placera Black Panther et le Wakanda au centre de l’intrigue. On en sait aujourd’hui un peu plus sur cette version du héros avec une vidéo narrée par Okoye, jouée par Debra Wilson.

L’enfance de T’Challa montrée en vidéo

On en apprend donc davantage sur la jeunesse de T’Challa et sur son père T’Chaka, qui est mort alors que notre héros n’était encore qu’un enfant.

On y voit ici son lien compliqué avec sa soeur Shuri, mais aussi son entrainement pour devenir le prochain Black Panther, le tout dans une vidéo présentée façon comics. Dans le jeu, T’Challa, doublé par Chritopher Judge, sera un roi déjà bien en place, avec de l’expérience en tant que Black Panther, ce qui ne sera pas de trop pour repousser Klaw.

War of Wakanda sera disponible en jeu dès le 17 août. Marvel’s Avengers est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC et Stadia.