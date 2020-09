Marvel’s Avengers : La Beta a rencontré un grand succès

Les films Marvel ont fait du chemin depuis le Iron Man de 2008. Entre temps, l’univers s’est étendu, de nombreuses têtes ont rejoint le casting désormais phénoménal, gonflant par la même les équipes employées sur la série des Avengers. Avec le succès extraordinaire de cette licence désormais omniprésente dans le paysage cinématographique, il fallait bien que les jeux commencent à pleuvoir.

Un succès cross-média

Après le très chouette Spider-Man qui sortait il y a tout juste deux ans, mais aussi Iron Man VR, les super héros s’apprêtent à nous revenir avec Marvel’s Avengers. Un jeu service proposant des parties jusqu’à quatre joueurs, développé par le studio californien Crystal Dynamics à qui l’on doit notamment les trois derniers Tomb Raider. Attendu, le titre se payait une phase de Beta il y a quelques jours. Et il semblerait que celle-ci ait rencontré un franc succès, notamment sur PlayStation 4.

En effet, sur Twitter Square Enix a annoncé que cette Beta, qui prenait place du 21 au 23 août, est la plus téléchargée dans l’histoire du PlayStation Store. Un score impressionnant, quand on constate que cette pratique est de plus en plus régulièrement employée pour promouvoir les nouvelles sorties. Ainsi, bien que le chiffre n’ait pas encore été confirmé par Sony lui-même, on peut commencer à tabler sur le succès potentiel du jeu, qui sera d’ailleurs disponible à compter de ce vendredi.

En attendant Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, prévu pour la fin d’année sur PS5, Marvel’s Avengers sort dès demain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il devrait par la suite connaître une seconde parution sur les consoles de nouvelle génération.