Marvel’s Avengers présente ses versions PS5 et Xbox Series en vidéo

On vient tout juste d’apprendre que Marvel’s Avengers allait profiter de sa mise à jour next-gen pour revoir ses bases, notamment son système de progression, et voici que Square Enix et Crystal Dynamics publient une vidéo qui met en avant les versions PS5 et Xbox Series.

Des versions optimisées pour la next-gen

Cette vidéo nous résume donc ce que l’on peut attendre du jeu sur les consoles de nouvelle génération. Les temps de chargement seront donc réduits, les textures plus propres, et les effets de destructions seront améliorés.

On nous rappelle également que cette mise à niveau sera gratuite pour celles et ceux qui possèdent les versions PS4 et Xbox One, et que le titre sera bien cross-gen pour continuer à jouer avec vos amis si vous passez d’une console à une autre.

Marvel’s Avengers sera disponible sur PS5 et Xbox Series le 18 mars prochain.