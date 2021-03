Marvel’s Avengers va revoir son système de progression et de cosmétiques le 18 mars

Si Marvel’s Avengers a eu du mal à convaincre, c’est parce que le titre n’a pas sur gérer efficacement son système de loot et de progression dans le jeu, qui forçait à un grind intensif (qui reste logique pour un jeu service) qui n’était pas aidé par le manque de diversité offert par le jeu. Crystal Dynamics va profiter de l’arrivée du titre sur next-gen et de la sortie de Hawkeye pour effectuer quelques gros changements en jeu, en commençant par son système de progression.

Un nouveau système de progression qui fait déjà débat

Dès le 18 mars, tout le monde aura droit à une mise à jour qui concernera en premier lieu le gain d’expérience. Les développeurs jugent qu’il est trop facile de monter jusqu’au niveau maximum, et que cela ne prend que quelques heures pour en voir le bout, ce qui surchargerait le joueur d’informations concernant la progression du personnage.

En clair, le studio veut faire du système de progression une courbe, et non une ligne droite. Cela veut donc dire qu’à chaque niveau (dès le niveau 25), le nombre de points d’expérience demandé pour passer au suivant sera plus important, comme dans n’importe quel RPG.

L’idée reste compréhensible sur le papier, étant donné qu’il est vrai que monter niveau 50 dans le jeu était très rapide, et que par conséquent, les joueurs lâchaient ainsi le jeu plus tôt que ce que les développeurs avaient prévu. Cela étant dit, la communauté a assez mal réagit sur Twitter concernant cela, étant donné qu’il ne s’agit pas là d’un problème vraiment urgent à régler dès maintenant.

Le titre manque pour le moment de beaucoup de contenu, et le grind répétitif est largement pointé du doigt. Rajouter du grind n’est donc peut-être pas la bonne solution pour contenter la communauté.

Le magasin de cosmétiques retravaillé

Marvel’s Avengers va aussi revoir ses cosmétiques, ce qui a été nettement mieux accueilli. Obtenir des objets cosmétiques en jeu devraient être plus clair, en rendant le loot de ces derniers moins aléatoire. Lorsque l’on obtiendra des plans pour un costume, celui-ci ne sera donc le fruit du hasard et le joueur pourra choisir quelle tenue obtenir.

Pour cela, le studio va dans un premier temps désactiver les gains de cosmétiques aléatoires pour se préparer au changement. Ils pourront ensuite être achetés via le magasin du jeu, avec de la monnaie in-game à échanger à la vendeuse d’équipement, dont le store va être retravaillé. On ne sait pas encore quand ce changement sera effectif en jeu.

De plus, celles et ceux qui achèteront la carte de héros de Hawkeye seront directement récompensés d’un costume en plus, afin de rendre a progression dans cette carte plus simple et plus gratifiante dès le départ.

La mise à jour s’accompagnera de nombreux autres changements, comme la possibilité de rejouer des missions de la campagne ou de modifier les défis de la salle Harm.

Marvel’s Avengers sera disponible sur le 18 mars prochain sur PS5 et Xbox Series.