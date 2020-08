Marvel’s Avengers : des lignes de codes de la bêta mentionnent She-Hulk, War Machine et Kate Bishop

Tandis que ceux qui avaient précommandé Marvel’s Avengers sur PS4 ont pu s’essayer à la bêta ce week-end, quelques curieux sont allés fouiller dans les lignes de codes pour trouver des indices sur le contenu du jeu. Un utilisateur de Reddit a d’ailleurs pu trouver quelques détails intéressants, qui concernent She-Hulk, War Machine et Kate Bishop.

Un peu plus que des skins premiums ?

Comme on peut le voir sur l’image postée sur Reddit, certaines lignes font mention de ces trois héros, mais il est encore difficile de savoir si cela se réfère seulement à des objets à leur effigie (puisque l’on parle de « hero card », certainement des bannières) ou si cela veut dire que ces derniers pourraient bien apparaître dans le jeu.

Le plus intéressant avec ce trio, c’est qu’on peut parfaitement les voir en tant que « skin » de Hulk, Iron Man et Hawkeye. Mieux, on pourrait imaginer qu’ils fonctionneraient comme des « Echo Fighter » de Super Smash Bros, avec un moveset relativement similaire que les héros principaux, mais en comptant quelques modifications en plus.

Si cela se confirme, cela ouvre la voie à de nombreux héros de l’univers Marvel, qui ne se démarquent pas assez du casting de base pour être considéré comme des personnages « majeurs » à ajouter dans le jeu. Cela ne reste encore qu’une théorie et rien n’a été confirmé.

Marvel’s Avengers sera disponible le 4 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, puis en fin d’année sur PS5 et Xbox One.