Marvel’s Avengers : Digital Foundry compare les versions PS4 Pro et PS5

Marvel’s Avengers a enfin dévoilé sa première feuille de route hier lors du Square Enix Presents, l’occasion pour le titre de préciser que Black Panther serait disponible au cours de l’année et de rappeler la sortie des versions next-gen. Comme à son habitude, Digital Foundry a comparé les anciennes versions du jeu aux nouvelles afin de voir les améliorations que l’on retrouve sur la nouvelle génération de consoles.

Les temps de chargements grandement raccourcis

Digital Foundry s’est surtout concentré sur les version PS4, PS4 Pro et PS5 afin de faire ces comparaisons. Sur PS5, Marvel’s Avengers dispose d’un mode Performances et d’un mode Qualité.

La première chose que l’on peut voir dans cette vidéo, c’est que le mode Perfomances s’en sort très bien du côté de la fluidité avec un 60 fps constant (cela descend parfois à 57 dans les cinématiques, pour les plus pointilleux), et une bien meilleure résolution que le mode Qualité de la PS4 Pro. Tout se joue dans des détails, mais on note des éclairages de meilleure qualité, nettement moins de flou et plus d’effets de particules.

Ce sont surtout les temps de chargements qui ont bénéficié du passage à la next-gen. Lancer le jeu depuis le menu de la console prend alors seulement 4 secondes au lieu de 20, et lancer sa partie depuis le menu du jeu est tout aussi rapide, avec 4 secondes au lieu de… 1 minute et 2 secondes. Cela met surtout en avant le fait que les versions du jeu sur ancienne génération étaient très mal optimisées, mais celles et ceux qui joueront désormais au jeu sur next-gen seront ravis de pouvoir lancer le jeu en quelques secondes.

Bref, une belle avancée pour le jeu. Notre avis sur la version PS5 arrivera prochainement, et si nous avons effectivement constaté les mêmes choses que Digital Foundry, certains détails sont encore à noter. Rendez-vous dans les prochains jours pour découvrir cela sur le site, ainsi que notre avis sur le DLC consacré à Hawkeye.

Marvel’s Avengers est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.