Marvel’s Avengers nous dévoile ses configurations PC

Si les joueurs qui ont précommandé Marvel’s Avengers sur PS4 ont déjà pu s’essayer à la bêta le week-end dernier, les joueurs Xbox One et PC pourront seulement la découvrir à partir de demain. Afin de voir si votre PC tient la route pour accueillir cette bêta et le jeu, Square Enix diffuse aujourd’hui les configurations PC pour ce Marvel’s Avengers.

Pas besoin d’un PC de chez Stark Industries

Les possesseurs de PC datant de quelques années peuvent souffler un grand coup, puisque la configuration minimale demandée n’est pas la plus exigeante pour un titre comme celui-là, toute comme la configuration recommandée. Notez tout de même qu’un pack de textures de très haute qualité sera disponible de manière optionnelle, et pèsera environ 30 Go. Le jeu supportera aussi le support des écran ultra-large et le framerate sera débloqué pour atteindre un taux de rafraîchissement très élevé.

Configuration minimale

Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i3-4160 ou équivalent AMD

8 Go RAM

Carte graphique : NVIDIA Geforce GTX 950 ou AMD Radeon RX 270, 2Go minimum

DirectX 12

75 Go d’espace libre (HDD)

Configuration recommandée

Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7 4770K 3,4Ghz ou AMD Ryzen 5 1600 3,2Ghz

16 Go RAM

Carte graphique : NVIDIA Geforce GTX 1060 6Go ou AMD Radeon RX 480 8Go

DirectX 12

110 Go d’espace libre sur SSD

Marvel’s Avengers sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia le 4 septembre, puis sur PS5 et Xbox Series X plus tard dans l’année.