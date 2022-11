Marvel’s Avengers : Bucky Barnes et la version 2.7 arriveraient le 29 novembre selon une fuite

Avec le rachat de Crystal Dynamics et Eidos Montréal par Embracer Group, on aurait pu penser que cela signerait la mort de Marvel’s Avengers. Les deux studios en charge du projet ne travaillent désormais plus pour le compte de Square Enix, mais on imagine que quelques petites lignes de contrat les oblige (du moins Crystal Dynamics) à alimenter le jeu en contenu afin de contenter la maigre communauté qui reste attachée à ce dernier. On nous avait ainsi promis l’arrivée du Soldat de l’Hiver pour cette fin d’année, et en attendant d’avoir droit à une communication officielle de la part du studio, une fuite nous apprend quand le BFF de Steve Rogers sera disponible en jeu.

Le Soldat n’attendra pas l’hiver

Insider réputé pour ses bonnes informations sur le jeu depuis sa sortie, Miller partage aujourd’hui quelques détails à propos de l’arrivée de Bucky Barnes dans Marvel’s Avengers. Selon lui, le Soldat de l’Hiver (qui serait interprété par Scott Porter) sera disponible dès le 29 novembre. On prendra évidemment cette date avec des pincettes, en attendant d’en avoir la confirmation, même si un créateur de contenu semble avoir brisé l’embargo sur cette information, image à l’appui.

Il aurait droit à ses propres missions héroïques, comme les autres personnages ajoutés avant lui. N’attendez simplement pas un gros contenu comme pour Black Panther.

Avec lui, la mise à jour 2.7 serait implémentée, et permettrait d’ajouter le mode Cloning Lab, promis depuis deux ans maintenant. D’autres mises à jour jusqu’à la 3.0 seraient bien prévues, ce qui veut dire que Marvel’s Avengers ne compte pas tirer sa révérence tout de suite.