Maid of Sker

Maid of Sker est un jeu d’horreur à la première personne se déroulant en 1898 dont l’univers est inspiré par la mythologie celte, et plus particulièrement d’un roman de l’époque Victorienne qui raconte l’histoire d’un manoir hanté par l’esprit d’une femme au cœur brisé. L’accent sera porté sur l'infiltration, il faudra être le plus discret possible puisque les monstres présents vous repèreront grâce au bruit que vous ferez.