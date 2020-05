Maid of Sker refait surface pour nous livre une fenêtre de sortie

Annoncé en octobre 2018, Maid of Sker s’est ensuite montré très discret, au point où l’on pensait qu’il avait totalement disparu. Le studio Wales Interactive vient finalement de donner quelques nouvelles du projet en lâchant une bande-annonce et en nous donnant rendez-vous pour sa sortie.

Une aventure horrifique en approche

Le jeu d’horreur en vue subjective fera donc son entrée sur PC, PlayStation 4 et Xbox One courant juin 2020. Une arrivée sur Nintendo Switch est également prévue mais n’arrivera qu’un peu plus tard, avec une fenêtre estimée au mois d’octobre. Une version physique a été évoquée par Perp Games, mais l’on ne sait pas si elle arrivera en même temps puisqu’il est mentionné « cet été » sur Twitter.

Mettant à l’honneur le folklore gallois, Maid of Sker est un jeu d’horreur aux composantes survie qui nous placera dans la peau de Thomas Evans, un musicien qui va devoir sauver la femme qu’il aime. Plongé en 1898, le joueur devra s’aventurer dans un sombre hôtel et ne pas se faire prendre par diverses menaces. Sans arme, le titre joue principalement sur son ambiance et son histoire.