Les jeux offerts de la semaine sur l’Epic Games Store

On commence donc avec le jeu d’horreur Maid of Sker, qui est l’un des deux titres offerts cette semaine sur la boutique en ligne. Une nouvelle licence qui a vu le jour en 2020 et qui nous embarque à la fin des années 1800, au beau milieu d’un manoir hanté des plus inquiétants dans lequel rôdent des créatures qu’il vaut mieux éviter. Le jeu mise donc tout sur l’infiltration et nous demande de ne pas nous faire repérer en ne faisant aucun bruit, étant donné que l’on reste sans défense face à ces menaces.

Changement d’ambiance avec Arcade Paradise, un jeu d’aventure pas comme les autres où vous devrez transformer une laverie en une salle d’arcade. Pour cela, il faudra récolter de l’argent en enchaînant les tâches répétitives afin d’avoir les fonds nécessaires pour donner vie à un lieu nettement plus coloré et bourré de néons.

Vous avez jusqu’au 25 juillet prochain à 17 heures pour récupérer ces deux jeux. Après cela, ce sera au tour de FIST Forged in Shadow Torch d’être offert.