Maid of Sker : Le titre horrifique présente sa date de sortie

Lors du Futur Games Show 2020, Wales Interactive nous avait dévoilé une bande-annonce de Maid of Sker dévoilant une fenêtre de sortie pour le titre. Celle-ci étant fixée à juillet 2020, le studio revient vers nous en ce début de mois pour confirmer cette fenêtre et nous dévoile la date de sortie exacte de ce nouveau jeu d’horreur.

Les joueurs Switch devront attendre

Maid of Sker nous donne donc rendez-vous le 28 juillet prochain sur Xbox One, PlayStation 4 et PC, les précommandes seront ouvertes pour chaque version dès le 21 juillet. La version Switch est quand à elle attendue pour le troisième trimestre de 2020.

Pour rappel, le titre nous proposera un retour en 1898 pour vivre une aventure macabre inspirée du folklore Gallois, dans l’hôtel Sker. L’accent sera porté sur l’infiltration, il faudra être le plus discret possible puisque les monstres présents vous repèreront grâce au bruit que vous ferez. Nous vous laissons regarder le nouveau trailer pour vous faire une idée du gameplay proposé par le jeu.