Débrief’ : BioShock/Mafia, The Wonderful 101 et Coronavirus : PS5/Series X repoussées ?

Comme tous les dimanches, on vous propose un résumé de l’actualité des derniers jours avec notre débriefe. Dans cette vidéo, on revient ainsi sur les temps forts de cette semaine et l’on vous dit tout ce qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité.

Le Coronavirus impacte le jeu vidéo

En ce moment, le coronavirus fait des ravages en Chine. C’est également devenu un sujet d’actualité particulièrement important ces derniers temps. Cela a aussi un impact sur la production des jeux, avec des retards comme celui de The Outer Worlds sur Switch mais cela joue aussi sur les consoles, la Nintendo Switch Animal Crossing ou les prochaines consoles, PS5 et Series X.

PlatinumGames en folie

Avec la récente entrée entrée en capital de Tencent, le studio PlatinumGames a le vent en poupe. On apprend qu’ils ont pas moins de 4 projets actuellement, trois encore non annoncés mais on peut déjà retenir le remaster de The Wonderful 101. Le studio aimerait aussi reprendre sous son aile Scalebound et Bayonetta…

De nombreux projets

Enfin dans le reste de l’actualité, on abordera plusieurs bilans financiers des éditeurs, avec plusieurs jeux en préparation chez 2K Games (BioShock ou chez Hangar 13), 5 jeux chez Ubisoft ou encore du neuf côté Activision. Bref, si vous voulez tout savoir sur l’actu JV, c’est ici.