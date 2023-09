Luigi’s Mansion 2 HD repart à la chasse aux fantômes et nous montre à quoi il ressemblera sur Switch

Voir Nintendo recycler au maximum ses licences et ses jeux est une habitude, mais il faut tout de même avouer que le dernier Nintendo Direct a peut-être un peu trop forcé la corde sur cet aspect. Parmi les nombreux remakes et remasters en prévision pour ces prochains mois sur Switch, on pensait que la nouvelle version de Luigi’s Mansion 2 nous arriverait assez vite, mais elle prendra finalement plus de temps que prévu. On se console tout de même avec les nouvelles images de ce portage/remaster.