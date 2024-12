Lost Records: Bloom & Rage, le prochain jeu de DON’T NOD, s’illustre dans un sombre trailer

Avec les déboires qui sont survenus dernièrement au sein de DON’T NOD, la sortie de Lost Records: Bloom & Rage sera plus que cruciale pour le groupe. Plusieurs projets en développement ont déjà été mis en pause en raisons des mauvais résultats de Jusant ou Banishers: Ghosts of New Eden, ce qui veut dire que le prochain jeu narratif du studio a un lourd fardeau sur les épaules. En attendant de savoir s’il parviendra à retrouver le public qui a tant aimé Life is Strange, on découvre quelques séquences inédites de ce titre inédit via une nouvelle bande-annonce.