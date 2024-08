Lost Records: Bloom & Rage : On y a joué, nos premières impressions sur la nouvelle aventure narrative de DON’T NOD après 1h de jeu

Avant de poursuivre, notez que cet aperçu a été réalisé par l’intermédiaire d’une version alpha en cours de développement du titre fournie par l’éditeur et tournant sur un PC portable AORUS 17H BXF (2023) équipé d’un processeur Intel Core i7-13700H (2,4 GHz), d’une NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop, d’une mémoire vive de 16 Go de RAM DDR5, d’un écran LCD 17,3 pouces de résolution 1080p et d’une manette Xbox One. Notre session de jeu a duré un peu plus d’une heure, temps nécessaire pour profiter à notre rythme de l’ensemble du contenu intégré dans cette build en configuration graphique Très Élevée. N’étant pas autorisés à effectuer nos propres captures, toutes les images présentes dans cet article sont celles de DON’T NOD.

Un casting 100% féminin qui a beaucoup de choses à nous raconter ?

Dans Lost Records: Bloom & Rage, nous sommes invités à suivre le récit d’un groupe constitué de quatre protagonistes féminins : Swann, Autumn, Nora et Kat. Durant l’été 1995, dans la ville fictive de Velvet Cove (Michigan), celles-ci nouent une solide amitié et deviennent rapidement inséparables. Malheureusement, un étrange événement va venir briser ces instants magiques au point de les pousser à se promettre de ne jamais se revoir à l’avenir. Un serment qui tiendra jusqu’en 2022, lorsque le destin les réunira afin de se confronter à ce mystérieux secret très enfoui. Que s’est-il passé 27 ans auparavant ? Sans surprise, il faudra patienter jusqu’au lancement pour le savoir.

En effet, notre session avait essentiellement pour but de nous introduire au scénario, les personnages et l’univers dans lequel nous serons pleinement plongés dans quelques mois. Pour y parvenir, DON’T NOD nous a fait jouer quelques scènes, uniquement dans la peau de Swann et qui se déroulaient principalement en 1995 et un peu en 2022. Bien que cette information ne nous ait jamais été précisée en jeu, nous supposons qu’elles étaient toutes issues de la première partie de l’aventure. De plus, nous ignorons si elles s’enchaîneront exactement de la même façon à la sortie que l’ordre dans lequel nous les avons découvertes ici.

Des zones d’ombre qui ne nous ont pas empêché de constater que les développeurs ne semblent pas avoir perdu la main quand il s’agit de nous proposer une narration prenante et immersive. Les dialogues étaient bien écrits, la mise en scène solidement calibrée et les doublages originaux sonnaient juste, en attendant de voir ce que nous réserve la version française du titre. Difficile également de ne pas déjà commencer à s’attacher au quatuor d’adolescentes, chacune étant dotée d’une personnalité unique.

De Swann l’introvertie à Autumn la meneuse charismatique, en passant par Nora la rebelle excentrique et Kat, définie comme pragmatique, volontaire et énigmatique, nous sommes vraiment curieux d’en apprendre davantage sur leur périple, d’autant plus s’il réussit à être porté tout du long par une ambiance musicale et une plastique graphique et artistique aussi agréables et travaillées que ce que nous avons pu écouter et observer dans cette build.

Un gameplay classique et accessible en perspective

Côté gameplay, Lost Records: Bloom & Rage ne devrait pas bouleverser la formule propre aux productions de la firme tricolore dans le domaine des jeux d’aventure narratifs. Les mécaniques seront donc accessibles à un large public et axées sur des choix à conséquences et des interactions faciles avec les objets et environnements qui nous entourent. Nous avons tout de même remarqué que l’expérience se dote de quelques subtilités en matière de game design.

Outre le fait que nous contrôlons Swann en vue à la troisième personne dans le passé et à la première personne dans le présent, celle-ci trimballe toujours son caméscope avec elle. Cela nous permet de réaliser nos petits films personnalisés mettant en scène le groupe d’amies, les lieux où elles se trouvent, la faune et la flore alentours, etc. Une fonctionnalité qui a beau être très simpliste dans sa conception mais qui n’en demeure pas moins sympathique à prendre en mains ainsi que nécessaire à utiliser plus ou moins régulièrement, à la fois pour progresser dans l’histoire et atteindre divers objectifs annexes.

Concernant les décisions à prendre pendant le périple, ce n’est évidemment pas en si peu de temps qu’il est possible de cerner leur potentiel à influer ou non sur le cours des événements à court, moyen et/ou long terme. Nous pouvons seulement affirmer à ce stade que certains choix de dialogue avaient, à priori, un impact sur la relation entre Swann et les autres membres de la bande. Reste maintenant à savoir à quelle échelle les bons ou mauvais rapports entretenus entre les adolescentes seront susceptibles de façonner et modifier le déroulement du scénario.

Cette heure de jeu sur Lost Records: Bloom & Rage nous laisse sur une première impression satisfaisante et plutôt convaincante. Même si avoir eu affaire à une build Alpha nous oblige à rester prudents pour le moment, nous sommes curieux de découvrir ce que nous réservera la version finale et complète de la nouvelle franchise originale produite en interne chez DON’T NOD. Verdict le 18 février pour la première partie de l’histoire et le 18 mars pour la seconde sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.