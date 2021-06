Lost Epic : Une sortie surprise en accès anticipé pour cet action-RPG

Plutôt discret depuis son annonce en novembre lors du précédent Indie Live Expo, Lost Epic nous a fait la bonne surprise d’être de nouveau présent pour cette autre édition de l’émission. Mieux encore, l’action-RPG 2D nous annonce qu’il sort aujourd’hui, ce samedi, en accès anticipé sur PC. Une disponibilité immédiate qui s’accompagne de quelques images supplémentaires.

Une sortie finale prévue l’année prochaine

Vous pouvez donc vous rendre dès maintenant sur la page Steam du titre pour l’ajouter à votre liste de souhaits ou l’acheter au prix de 14,27€. Un prix en promotion puisqu’il passera à son prix définitif de 16,79€ dès la semaine prochaine. Pour accompagner la sortie surprise, les développeurs nous ont également proposé une bande-annonce avec quelques images inédites de gameplay.

Lost Epic, c’est le nouvel action-RPG 2D saupoudré de hack’n’slash des créateurs des jeux Earth Wars et Earth’s Dawn. Le studio japonais One or Eight nous propose une aventure où l’on incarne un chevalier God Slayer qui va devoir explorer le monde de Sanctum pour faire face au Panthéon des Six. Cet accès anticipé débute ce 5 juin et devrait durer entre 6 mois et 1 an selon les développeurs. A son lancement, il propose deux des six régions de la version finale, une trentaine d’armes et compétences et une sélection de quêtes et de matériaux.

Pour son nouveau projet, le studio s’est entouré de plusieurs artistes de talent. On y retrouve Namie au chara-design des personnages, illustratrice sur des artworks de Fate/Grand Order, Azur Lane ou encore Arknights. Hiromitsu Iijima participe aussi à la composition de la bande-son, artiste qui avait travaillé sur quelques animes (comme producteur son sur Tower of God par exemple).

Quant au casting vocal, il a été dévoilé sur le site officiel, avec l’image que vous retrouverez plus haut. On peut noter la présence de Ryōta Suzuki (Ishigami dans Kaguya-Sama) ou encore Nanako Mori, qui a déjà participé à plusieurs productions en jeu vidéo.