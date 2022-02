Lost Ark est de nouveau accessible malgré des serveurs bien remplis, un cadeau en dédommagement

Comme tous les MMO ou presque, Lost Ark a droit à un lancement compliqué. Alors que les serveurs devaient ouvrir hier pour accueillir les joueurs et joueuses free-to-play, après un accès anticipé de trois jours pour les possesseurs de Packs Fondateur, un problème de déploiement avait contraint les équipes à repousser la sortie du titre. Après ce faux départ, les serveurs ont été redéployés dans la nuit, et Lost Ark est de nouveau disponible.

Des serveurs encore bien pleins

#LaunchArk les serveurs sont en lignes et prêt pour le jeu. Nous avons mis un correctift pour les personnages manquants tout en ajoutant un nouveau build sur Steam , vous devez cependant relancé votre client Steam avant de pouvoir jouer. — Lost Ark FR (@PlayLostArkFR) February 11, 2022

Après une soirée un peu compliquée hier, on nous prévient via Twitter que les problèmes ont été réglés, et qu’aucun personnage de l’accès anticipé ne devrait manquer à l’appel.

En revanche, étant donné le succès du titre, Lost Ark va devoir limiter la création de personnages pendant un temps :

« À l’approche du lancement, notre objectif est d’amener le plus grand nombre de joueurs à se rendre sur Arkesia et à jouer à Lost Ark aussi rapidement que possible. L’une des façons d’y parvenir est de s’assurer que les temps d’attente sur les serveurs sont limités ; cela signifie que nous commencerons à placer des limites de création de personnage sur les serveurs lorsque les temps d’attente augmenteront […] Lorsqu’une limite de création de personnage est en place, les nouveaux joueurs ne pourront pas rejoindre le serveur limité ou y créer des personnages. Si vous avez déjà un personnage sur l’un de ces serveurs, vous pourrez toujours jouer et créer des personnages supplémentaires pour votre Roster. »

En somme, rejoindre vos amis sur des serveurs pourra être compliqué si le serveur sur lequel vous souhaitez aller est bouché. Evidemment, cette situation est temporaire, le temps de désengorger un peu les serveurs.

Histoire de se faire pardonner de ce lancement compliqué, 3 jours d’Aura Cristalline seront offerts à tout le monde qui se connectera sur le jeu avant le dimanche 13 février à 18 heures.

Pendant que nous travaillons pour résoudre ce soucis, nous ajouterons 3 jours d'Aura Cristalline à tous les joueurs qui se sont connectés entre le lancement et le 13/2 à 18h comme petit remerciement. Restez à l'écoute pour plus d'infos ! — Lost Ark FR (@PlayLostArkFR) February 11, 2022

N’hésitez pas à consulter notre test du jeu ou notre guide complet avec une FAQ qui répondra à toutes vos questions, ainsi que notre guide débutant.