Little Nightmares II dévoile son trailer de lancement tandis que le premier opus affiche 3 millions de ventes

Maintenant que l’embargo des tests autour de Little Nightmares II est tombé, le jeu de Bandai Namco s’apprête à sortir et à dévoiler ce que cette suite nous réserve. Pour l’occasion, on a droit au traditionnel trailer de lancement qui vient nous en montrer un peu plus sur l’histoire et l’ambiance du jeu.

Une suite très attendue

Cette nouvelle vidéo nous montre ce que Mono et Six vont vivre durant cette aventure, parsemées d’obstacles terrifiants et d’ennemis cauchemardesques à rencontrer.

Dans le même temps, Bandai Namco et Tarsier Studios ont affirmé que le premier Little Nightmares avait atteint les 3 millions de ventes depuis sa sortie. Un joli score qui devrait augurer du meilleur pour cette suite tout autant réussie.

Little Nightmares II sera disponible dès le 11 février sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia (les versions PS5 et Xbox Series sortiront plus tard en 2021). N’hésitez pas à consulter notre test si vous souhaitez en savoir plus.