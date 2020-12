Little Nightmares II sort sa démo sur Steam, avant de la déployer en 2021 sur consoles

Après s’être rappelé à notre bon souvenir un peu avant Halloween avec un nouveau trailer, Little Nightmares II va prochainement s’offrir une démo, qui arrivera en deux temps selon les plateformes.

Training begins today, little ones.

The #LittleNightmares II Wilderness demo and digital pre-orders are available now on Steam. The demo will be available for PS4. XB1, and Switch in early 2021, stay with us for updates. https://t.co/AOr9y557au pic.twitter.com/82hcGzpApU

— Little Nightmares II (@LittleNights) December 9, 2020