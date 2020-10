Little Nightmares 2 présente un nouveau trailer

Ambiances sordides, macabres, voire horrifiques sont au rendez-vous dans ce nouveau trailer du jeu Little Nightmares 2 posté hier dans la journée par BANDAI NAMCO qui nous fait découvrir un nouveau niveau terrifiant.

Une ambiance de malade dans un hôpital

Ce trailer, se déroulant dans un hôpital, prouve une fois de plus que la licence n’a pas fini de nous effrayer et souhaite en montrer un peu plus sur les possibilités de coopération avec un deuxième joueur. Rappelons que dans le premier volet nous ne pouvions jouer qu’un seul personnage.

Little Nightmares 2 sortira le 11 février 2021, sur PC, Switch, PlayStation 4 et Xbox One, puis un peu plus tard sur les consoles Next Gen. Le jeu se dotera d’une mise à niveau pour son passage sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S. En attendant, rien ne vous empêche de découvrir ou redécouvrir le premier opus, Little Nightmares, actuellement au prix de 19.99€ sur Steam.