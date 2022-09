Like a Dragon: Ishin ouvre ses précommandes chez Amazon

Longtemps réservé au territoire japonais, Yakuza Ishin va enfin faire son petit bout de chemin vers l’Occident, et ce grâce à un remake qui change de nom pour l’occasion, en se nommant Like a Dragon: Ishin. Le titre a été officialisé il y a peu et Ryu Ga Gotoku Studio a profité du Tokyo Game Show pour officialiser la date de sortie du jeu, fixée à février prochain. Si le titre vous fait déjà de l’œil, voici où précommander Like a Dragon: Ishin.

Où précommander Like a Dragon: Ishin ?

Pour rappel, ce spin-off de la série Yakuza nous embarque dans une aventure en pleine ère féodale au Japon, avec un gameplay forcément un peu différent de la série principale, puisque l’on peut ici manier des épées et des armes à feu.

Pour le moment, il ne faut pas espérer trouver le titre en dessous des 59,99 € puisqu’il n’est disponible que sur une seule boutique en ligne, à savoir Amazon. Aucune édition collector n’est à noter pour le jeu (et il est peu probable que cela arrive), il faudra donc se contenter de cette version boite, vendue comme étant l’édition Day One du jeu.

Like a Dragon: Ishin! sortira le 21 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.