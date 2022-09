Accueil » Actualités » Like A Dragon Ishin : Si le remake sort enfin chez nous, c’est un peu grâce à Ghost of Tsushima

Retrouver Yakuza Ishin dans une version remise au goût du jour était déjà une bonne nouvelle, mais c’en est une meilleure lorsque l’on sait que cet épisode va arriver pour la première fois en Occident grâce à cela. Annoncé lors du dernier State of Play, Like A Dragon: Ishin a créé la surprise et montre une fois de plus que Ryu Ga Gotoku Studio a désormais des ambitions plus grandes, et qu’il ne se limite plus aux frontières du Japon. Et si cet épisode particulier s’ouvre au monde maintenant, c’est pour plusieurs raisons, dont une qui concerne Ghost of Tsushima.

Un succès qui a fait bouger les lignes

C’est Masayoshi Yokoyama, qui est à la tête du studio, qui déclare cela chez Fanbyte. Il indique que le succès de Yakuza: Like A Dragon en Occident a évidemment été déterminent dans le choix d’apporter ce remake en dehors du Japon, mais pas seulement. L’attrait du public pour occidental pour Ghost of Tsushima a aussi donné de la suite dans les idées au studio :

« Nous avons vu à quel point Ghost of Tsushima a bien fonctionné, et il s’agissait d’un décor très japonais créé par des Américains, ce qui nous a donné confiance qu’Ishin pourrait bien s’en sortir aux Etats-Unis aussi. »

Le succès de Sucker Punch aura donc été profitable à d’autres, et ce n’est certainement pas les fans de Yakuza / Like A Dragon qui vont s’en plaindre.

Like a Dragon: Ishin! sortira le 21 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.