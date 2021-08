Lightyear Frontier, un open-world basé sur l’exploration et la récolte, sortira sur PC, Xbox One et Xbox Series

Vous aimez jardiner ? Vous adorez la science-fiction ? Alors Lightyear Frontier devrait vous intéresser, puisqu’il proposera un mélange de tout cela comme on peut le voir dans le premier trailer, dévoilé lors de la présentation Xbox en collaboration avec Twitch (en attendant la conférence du 24 août du constructeur).

Le fermier de l’espace

Lightyear Frontier nous emmènera donc dans un monde ouvert dans lequel il faudra gérer sa petite ferme spatiale, tout en récoltant de matériaux et des ressources un peu partout sur la planète. Si on imagine que le jeu sera surtout axé sur son gameplay, une histoire sera bien présente, même si elle est encore mystérieuse aujourd’hui.

Le titre sera jouable à la première et à la troisième personne, et il sera possible d’y jouer seul ou entre amis, jusqu’à 4 joueurs. On pourra y explorer les différents décors à l’aide de notre mecha-tracteur, qui pourra d’ailleurs être customisé. Il faudra alors créer notre ferme en partant de zéro, et il sera possible de domestiquer des animaux aliens, et de les faire se reproduire. Des changements météo viendront mettre à mal nos récoltes, nécessitant alors de bien penser chaque recoin de sa ferme.

Lightyear Frontier n’a pas encore de date de sortie, mais il arrivera sur Steam, Xbox One et Xbox Series.