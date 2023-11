Life is Strange : Au moins 20 millions de personnes ont joué au premier jeu de la saga

Arcadia Bay a accueilli beaucoup de visiteurs

C’est un cap symbolique qui a été franchi pour le premier Life is Strange, que l’on était loin d’imaginer à la sortie de son tout premier épisode en janvier 2015. Des années plus tard, on constate que 20 millions de curieux se sont penchés sur le jeu, même si cette information est floue. On ne parle pas ici de 20 millions de ventes, tout comme on ne sait pas si cela concerne le jeu dans son entièreté ou bien seulement son premier épisode (le titre étant divisé en 5 chapitres). On imagine aussi que le remaster sorti récemment a pu aider à attirer un nouveau public.

Toujours est-il qu’il s’agit là d’une très bonne performance, et on peut comprendre pourquoi la saga subsiste dans le temps, même si le studio d’origine ne travaille plus dessus.

Happy Thanksgiving everyone! Something we are very grateful for – the original Life is Strange has hit over 20 million players! 🦋📷🌀🌪️🕒 We want to thank each and every one of you for playing! What are you grateful for this year? pic.twitter.com/djfqI3Qr1V — Life is Strange (@LifeIsStrange) November 23, 2023