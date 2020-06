Liberated : La BD interactive au style film noir est disponible sur Switch

Officialisé il y a un peu plus d’un an, Liberated est la nouvelle création du studio polonais Atomic Wolf. Avec sa direction artistique très inspirée et quelque peu atypique, il s’agit d’un titre qui fait de l’œil à pas mal d’amateurs de roman graphique. Le jeu sort sur Switch ce 2 juin.

Un trailer pour fêter ça

Préparez vos Switch, Liberated sort aujourd’hui sur la petite dernière de Nintendo. Prévu à 19.99€, il est listé à 15.99€ pour ses premiers jours de lancement. Il célèbre d’ailleurs son arrivée sur la machine avec une bande-annonce de lancement qui met en avant son univers particulier et ses mécaniques de jeu.

Dans Liberated, on y suit l’histoire de plusieurs individus dans un futur dystopique où la surveillance est partout. L’histoire est contée comme une BD, c’est-à-dire que l’on va parcourir différentes vignettes, parfois de simples illustrations pour faire avancer le scénario, parfois, avec de véritables niveaux qu’il faudra parcourir.

Si jamais vous souhaitez en savoir plus, on vous donne rendez-vous mercredi à 18 heures où l’on reviendra sur le titre dans Indie Story, notre chronique hebdomadaire centrée sur les jeux indépendants. Sachez aussi que le jeu arrivera dans les prochaines semaines sur PC puis plus tard sur PS4 et One.