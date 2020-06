Vous le savez, chaque mercredi, on vous présente un nouveau jeu indépendant en vidéo. Après Neversong, Bright Memory et Wildfire la semaine passée, on s’attarde sur Liberated. Nouvelle production du studio polonais Atomic Wolf, il s’agit d’un jeu d’action où l’on va lire une bande-dessinée.

On pourra ainsi suivre l’histoire à travers diverses illustrations, participer à des séquences de plateforme, résoudre des énigmes et prendre part à des phases de shoot dans des vignettes en 2D. La sortie est fixée au 2 juin sur Switch, prochainement sur PC et plus tard sur les autres supports.