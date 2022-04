Liberated: Enhanced Edition sortira le 20 avril sur PS4, Xbox One et Xbox Series X|S

Disponible depuis fin 2020 sur Nintendo Switch, Liberated: Enhanced Edition, la version améliorée du jeu d’action et d’aventure façon BD interactive d’Atomic Wolf, L.INC et Walkabout sorti au cours de l’été 2020 sur PC et la console nippone et compatible avec le Steam Deck depuis fin mars dernier, s’apprête à débarquer sur PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X|S. La sortie est prévue le 20 avril prochain contre la somme de 19,99€.

Le groupe Liberated est prêt à reprendre du service

Pour rappel, Liberated: Enhanced Edition ajoute à une expérience de base victime de nombreux défauts au lancement des améliorations diverses et variées de gameplay et de contenu, des doublages anglais « immersifs » ainsi que deux chapitres liés à l’épilogue du scénario : « For the Homeland » et « Glory to the Heroes ».

Le titre tournera en 1440p/60 fps sur Xbox Series S et en 2160p/60 fps sur Xbox Series X. Il tirera aussi partie des fonctionnalités de ces deux plateformes en bénéficiant de temps de chargement plus rapides.