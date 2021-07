Level-5 recrute pour un tout nouveau RPG encore non-annoncé

Level-5 est un studio qui a de l’expérience dans le domaine des RPG, et l’arrivée prochaine de Ni no Kuni II sur Switch permettra peut-être à un nouveau public de découvrir tout cela. Cela fait cependant un moment que l’on attend de nouvelles d’un prochain jeu issu du studio, en dehors de Megaton Musashi et du prochain Inazuma Eleven, et il vient tout juste d’annoncer qu’il était actuellement en plein recrutement.

Level-5 s’active en coulisses

Le studio a en effet posté de nombreuses offres d’emploi sur son site pour l’élaboration d’un tout nouveau RPG, dont on ne sait rien de plus pour le moment. Level-5 est à la recherche de beaucoup de monde et veut remplir divers postes allant de réalisateur à programmeur, en passant par des designers et des testeurs.

Autrement dit, ce projet n’est pas encore prêt de voir le jour, surtout quand on voit ce qu’il est arrivé à certains jeux du studio, comme Inazuma Eleven: Great Road to Heroes, qui a connu un développement compliqué. On avait aussi quitté le studio l’année dernière sur la fermeture de bureaux aux Etats-Unis, montrant alors que Level-5 était en pleine restructuration. Il faudra donc être patient pour ce prochain RPG.