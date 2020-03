Inazuma Eleven: Great Road of Heroes fait face à des soucis de développement

Longtemps connu sous le nom d’Inazuma Eleven Ares, le titre avait finalement changé de nom pour se renommer Inazuma Eleven: Great Road of Heroes. Malheureusement, ce changement de nom n’a pas apporté que du bon au prochain titre de Level-5, qui rencontre de nombreuses difficultés.

Le développement, une sacrée histoire

S’il a été renommé en septembre 2019, cela n’a pas empêché le titre de rencontrer moult problèmes en cours de développement. En effet, le CEO de Level-5 s’est exprimé au sujet de ce nouvel opus en indiquant que le studio rencontrait des soucis dans le développement du jeu.

Dans sa sortie médiatique, il revient sur la longue attente qu’ils imposent aux fans, en expliquant que cela est dû en partie à un changement d’engine entraînant des soucis de développement. Malgré tout, nous devrions avoir des nouvelles du titre en avril où le studio dévoilera ses plans quant à ce dernier.

Pour l’histoire, Inazuma Eleven: Great Road of Heroes devait à l’origine sortir à l’été 2018 au Japon, sous le nom de Inazuma Eleven Ares. Il a ensuite été reporté à l’automne de la même année, avant d’être reporté à l’hiver pour ensuite être attendu pour mai 2019. Enfin, il a changé de nom et a été reporté au printemps 2020. Et, comme vous le voyez, les reports ne semblent pas prêts de s’arrêter.

Attendu sur PlayStation 4, Switch, iOS et Android au Japon, le titre n’est pas prêt d’arriver chez nous. Il faudra donc encore se montrer bien patient !