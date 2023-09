Le film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem aura droit à une suite en jeu vidéo grâce à Outright Games

En attendant le deuxième film

Vous connaissez peut-être Outright Games pour ses multiples adaptations de licences, comme Transformers: EarthSpark – Expedition ou DC’s Justice League: Cosmic Chaos, des jeux qui s’adressent généralement à un plus jeune public. Voir un jeu Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem tomber dans leur catalogue n’aura donc rien de très surprenant, étant donné que la cible du film est très familiale.

Ce jeu sera à destination des plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, et devrait sortir dans le courant de l’année 2024. Il prendra place quelques mois après les événements du film (si cela peut vous encourager à vite le voir) et devrait reprendre l’esthétique si particulière de ce dernier. On ignore encore les spécificités du jeu, mais on peut facilement parier sur un peu de coopération avec les quatre Tortues, étant donné l’historique de l’éditeur.

Pour rappel, un autre jeu Tortues Ninja a été annoncé récemment avec The Last Ronin, qui prend lui une toute autre direction en se basant sur un récit bien plus sombre.