Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter : le roguelike arrivera sur Switch en juillet

Les Tortues Ninja lorgnent du côté de Zagreus

Si vous ne suivez pas l’actualité Apple Arcade de près, vous n’avez probablement pas vu passer Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter (Splintered Fate en anglais). Il s’agit d’un roguelike assez bien reçu lors de sa sortie en mai 2023, il faut dire que les développeurs de Super Evil Megacorp ont pris comme modèle Hades, ce qui est loin d’être la pire des idées. Son arrivée est prévue en juillet sur Nintendo Switch pour une exclusivité console temporaire.

Le Maître Splinter a disparu tandis que d’étranges portails font leur apparition dans tout New York, Raphael, Michelangelo, Leonardo et Donatello vont donc être mis à rude épreuve. Heureusement, comme il s’agit d’un roguelike, la chance leur sourira peut-être lors de leurs runs avec les meilleurs coups et améliorations possibles pour leur build. Et sinon, le jeu est jouable jusqu’à quatre en coopération en ligne pour pouvoir compter sur vos frères.

Au programme, des parties qui se renouvellent sans cesse avec des environnements générés procéduralement et des modificateurs sur les boss afin qu’aucun combat contre Shredder, Bebop, Rocksteady, Leatherface ou les autres ne se ressemblent. Tout comme chaque tortue a son propre style de combat.

Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter est déjà disponible sur Apple Arcade et arrivera donc en juillet sur Nintendo Switch avant que d’autres versions consoles suivent. On attend de savoir si un portage PC est également prévu ou non.