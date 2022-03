Les Mondes d’Aria : Une campagne Ulule à succès et des versions PlayStation et Xbox annoncées

Officialisé fin janvier dernier, Les Mondes d’Aria, le jeu vidéo narratif développé par Ludogram et inspiré du JDR Aria imaginé par l’auteur français FibreTigre, a bouclé hier soir sa campagne de financement participatif Ulule qui a finalement été prolongée de trois semaines par rapport à la date prévue. Véritable succès auprès du public, celle-ci a permis au studio basé à Tourcoing de récolter plus de 450 000€ pour la conception du titre.

Le Buddy Pass arrive aussi sur mobiles

Grâce à cet argent, les développeurs vont pouvoir ajouter du contenu supplémentaire en plus de celui sur lequel ils travaillent déjà depuis plusieurs mois. Cela inclut des items in-game (Chocopain, Poule Noire…), des chansons d’Alba, des lieux à visiter (Cité des Parjures, Village des Trente Sœurs…) ou encore une flopée de nouveaux personnages jouables tels que Clemovitch, Kaheena et Gourmandise qui sont respectivement doublés par le chroniqueur politique Clément Viktorovitch et les streameuses Maghla et Ultia.

Mais ce n’est pas tout puisque l’équipe de développement va également avoir la possibilité de commercialiser sa production sur les plateformes PlayStation et Xbox ainsi que concevoir une application rendant le Buddy Pass accessible sur iOS et Android. Pour rappel, ce système, qui sera aussi présent sur PC, permettra à un joueur ou une joueuse d’inviter des ami(e)s dans sa partie sans qu’ils/elles aient besoin d’acheter le jeu.

Les Mondes d’Aria sortira au cours de l’été 2023 sur sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Une bêta sera organisée en fin d’année uniquement sur PC et les trois DLC au programme, « La Guerre des Deux Royaumes », « La Couronne, le Sceptre et l’Orbe » et « Les Contes d’Aria », seront disponibles entre l’automne et l’hiver 2023.

Notez que, si la campagne de financement participatif est officiellement terminée, ceux et celles qui souhaiteraient contribuer au projet peuvent toujours le faire en passant par Ulule où le titre, le pack comprenant l’expérience de base avec ses extensions, un CD contenant les ballades d’Alba et la bande originale du jeu composée par mistermv sont en vente.