Worlds of Aria profite de l’AG French Direct pour annoncer une nouvelle démo disponible dès maintenant sur Steam

Un nouvel aperçu pour découvrir de nouveaux éléments

Il faut savoir qu’il existait déjà une démo Steam de Worlds of Aria (anciennement les Mondes d’Aria), mais que la nouvelle amène avec elle quelques nouveautés. Celles et ceux qui ont déjà pu jouer à la première pourront donc mesurer les quelques changements, et les néophytes qui seraient passés à côté ont donc une deuxième chance de découvrir le gameplay et la structure du jeu de rôle.

Rappelons que le titre nous permet de vivre une aventure jouable entre deux et quatre joueurs, où l’on peut choisir un des dix personnages disponibles et coopérer (ou pas) pour vivre des moments agréables entre amis. Worlds of Aria, c’est une histoire remplie d’événements variés qui dépendront de vos choix, actions… et réussites au lancer de dés. Un sympathique univers heroic fantasy comme théâtre et une mise en scène façon jeu de rôle papier sont au service d’une volonté de retrouver l’esprit des parties IRL.

Et pour en revenir au contenu de la démo inédite, disponible sur la page Steam du jeu, ce sera l’occasion d’avoir accès aux quatre premiers chapitres du jeu et de s’essayer à un nouveau système de quête, de level up. Enfin, de nouvelles interfaces ainsi qu’une poignée de changements effectués au niveau de l’histoire sont à découvrir.

Worlds of Aria est officiellement prévu pour 2024 sur PC via Steam et Nintendo Switch. Plus précisément, les développeurs nous parlent d’une arrivée pour « la rentrée ». N’hésitez pas à wishlister le jeu, toujours sur sa page Steam, si jamais l’aventure vous tente.