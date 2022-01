Les Mondes d’Aria : Le jeu narratif inspiré du JDR Aria sortira en 2023 sur PC et Switch

Si vous êtes fans des jeux de rôle sur table, vous n’êtes sans doute pas passé à côté du phénomène Game of Rôles. Aujourd’hui diffusée sur la chaîne Twitch du streamer mistermv, cette émission mettant en scène l’univers fantasy d’Aria connait un véritable succès depuis quelques années.

Et cela ne risque pas de s’arrêter puisque le jeu vidéo narratif Les Mondes d’Aria, inspiré du JDR imaginé par l’auteur français FibreTigre, a été officialisé le week-end dernier lors du lancement de sa campagne de financement participatif sur Ulule. Sa sortie est programmée au cours de l’été 2023 sur PC, via Steam, et Nintendo Switch.

Gameplay, contenu, DLC… Voici ce qu’il faut savoir sur le jeu

Développé et édité par Ludogram (Light, Firebird…), ce titre a pour objectif de retranscrire au mieux « l’esprit d’un jeu de rôle sur table. » C’est pourquoi, le studio basé à Tourcoing dans le Nord de la France a conçu et y a intégré le One For All, un système de jeu inédit où l’histoire ne sera pas façonnée par la majorité des votes des personnages mais par « la somme des choix individuels. » Un concept parfaitement illustré dans la vidéo de gameplay présente à la fin de l’article.

Vous l’aurez deviné, il sera donc possible de jouer seul mais aussi jusqu’à quatre dans la même partie. Sur Switch, le multijoueur local vous permettra de profiter de l’expérience sur un seul écran et avec un seul joy-con pour chaque participant(e) tandis que la version PC embarquera un Buddy Pass qui donnera l’opportunité à un joueur/une joueuse d’inviter des ami(e)s sans que ceux-ci/celles-ci aient besoin d’acheter le jeu.

Côté contenu, Les Mondes d’Aria vous proposera de prendre part à quatre scénarios originaux, durant chacun entre 3 et 4 heures, vous lançant notamment à la poursuite des Légats d’Aurianne, les derniers partisans du Dieu Ennemi, en parallèle des événements de la saison 5 de Game of Rôles.

Pour y parvenir, vous aurez accès à un petit groupe constitué de quatre aventuriers et aventurières, la Guerrière, le Magicien, la Sorcière de Kohest et le Marchand. Des protagonistes hauts en couleur dont les voix seront doublées par un casting bien connu des fans de l’émission : Lydia, Lâm, mistermv et Daz.

Mais ce n’est pas tout puisque les développeurs ont déjà envisagé de sortir trois contenus additionnels après le lancement. En plus d’ajouter de nouveaux personnages jouables, à l’automne 2023, « La Guerre des Deux Royaumes » et « La Couronne, le Sceptre et l’Orbe » vous invitera à (re)vivre les aventures des trois premières saisons tandis que « Les Contes d’Aria », annoncé pour l’hiver 2023, embarquera encore une fois quatre récits originaux.

En attendant de pouvoir poser les mains dessus, ce que certains et certaines pourront faire d’ici la fin de l’année via une bêta prévue uniquement sur PC (Steam), rappelons que Les Mondes d’Aria a déjà récolté plus de 143 000€, dans le cadre de sa campagne Ulule, tout ça en moins de 48h. Celle-ci prendra fin le 3 mars prochain à 22h30.