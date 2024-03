Microids revient avec un nouveau jeu Fort Boyard: Les Défis du Père Fouras et BlackSad: Under the Skin en juin 2024

Malgré quelques bonnes trouvailles dans son catalogue (comme le très chouette Agatha Christie – Le Crime de l’Orient-Express), Microids a enchaîné les mauvais titres et les adaptations presque foireuses ces derniers mois. Si Goldorak était rempli d’amour malgré une aventure inégale, on se souvient du pauvre Flashback 2 et surtout, du catastrophique Tintin, sorti en novembre dernier. Difficile donc de deviner à quoi s’attendre quand deux nouveaux jeux font leur apparition sur les boutiques en ligne et ouvrent leur précommandes avant même d’avoir des informations.

Un nouveau Fort Boyard pour 2024 ?

Le premier titre repéré sur Amazon et Micromania est Fort Boyard – Les défis du Père Fouras. Après avoir sorti une adaptation de l’émission télévisée il y a quelques années qui n’était franchement pas terrible puis une nouvelle version (poussée par Olivier Minne), l’éditeur français revient pour un nouveau… jeu ? A vrai dire, on ne sait pas s’il s’agit d’une nouvelle version encore une fois améliorée et agrémentée de nouveaux contenus ou s’il s’agit réellement d’un tout nouveau titre. Tout porte à croire qu’il s’agit de la première option.

En l’absence de communication officielle du studio, on se contentera donc des fiches produits sur les boutiques qui évoquent « 50 épreuves inspirées de l’émission télévisée » avec « plusieurs modes de jeu, en solo, en coopératif ou en compétitif ». Un tableau des scores semble également présent, avec la possibilité de composer sa propre équipe en personnalisant nos membres. A priori, on serait basé sur l’ancien jeu si l’on en croit la mention « cette nouvelle édition propose également 10 épreuves inédites, parmi lesquelles les classiques de l’émission télévisée telles que le Tir à la Corde, les Planches de Pirate, la Banque, le Garage, et bien d’autres encore »

BlackSad, une version toujours aussi noire et triste ?

Mais ce n’est pas la seule fiche produit mise en ligne sans qu’un seul mot ne soit adressé par son studio : une version « nouvelle-génération » de BlackSad: Under The Skin a également été repérée sur Amazon, Fnac et Micromania, avec une jaquette et une date de sortie. Il s’agirait donc d’une mouture PlayStation 5 et Xbox Series qui profiterait d’une version boîte et d’une disponibilité native sur ces deux plateformes.

Là encore, mystère. Est-ce qu’il s’agit d’un simple portage, d’une version légèrement améliorée graphiquement, d’une révision complète ou simple tentative de revendre un jeu cassé sorti en 2019 ? Puisque rappelons-le, malgré un pitch très intéressant et une aventure pétrie de bonnes intentions, BlackSad : Under The Skin avait connu de nombreux déboires à son lancement, avec des soucis qui l’avaient conduit à déconseiller l’achat aux joueurs et joueuses à ses premiers jours. Depuis, quelques patchs mineurs au début pour limiter la casse sans réinventer le cœur du soft.

On ne sait donc pas si cette nouvelle édition s’accompagnera d’améliorations ou s’il ne s’agit d’un portage classique. Est-ce que Microids proposera une mise à jour salvatrice, comme ce fût le cas pour son XIII Remake, abominable à sa sortie et « correct » deux ans après ? On croisera les doigts pour une vraie révision, bien qu’on émet quelques doutes quand on voit le manque de communication.

Dans tous les cas, sachez que les deux jeux sont déjà disponibles en précommande via les comparatifs de prix répartis sur cet article. Les deux titres sont prévus pour le 27 juin 2024. Fort Boyard est listé sur Nintendo Switch et PS5 au prix de 39,99€. Quant à BlackSad: Under the Skin, comptez a priori 24,99€ sur PS5 et Xbox Series.