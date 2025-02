Les cartes premiums One Piece Card The Best s’apprêtent à sortir en France ce vendredi

Une réédition des plus belles et populaires cartes du passé

Si vous collectionnez et jouez seulement depuis la sortie de la neuvième extension numérotée OP-09 en français, de nombreuses anciennes cartes vous manquent pour parfaire vos decks et votre collection du TCG One Piece. Fort heureusement, l’extension One Piece Card The Best (PRB-01) réédite une grande majorité des cartes les plus jouées, ainsi que les plus populaires, sorties entre OP-01 et OP-06, tout en prenant en compte les cartes « Mangas » des extensions passées.

De plus, certaines cartes se voient attribuer une nouvelle rareté avec un design de type « full art parallèle » des plus magnifiques. À noter, qu’avec cette extension, il n’y aura qu’une seule nouvelle carte inédite classique, qui n’est autre que Sanji en version Leader de couleur rouge, en plus de la carte Manga phare du set, Nami. Cependant, pour les amoureux de la collection et ceux voulant frimer en compétition, 30 nouvelles cartes Don!! illustrées feront leur apparition, avec en prime, des cartes Don!! ayant un effet foil doré, qui auront évidemment un taux de rareté plus élevé.

Malheureusement, PRB-01 ne réédite pas l’entièreté des cartes sorties jusqu’à présent, et ne vous permettra pas de compléter votre collection de cartes One Piece en français, d’autant plus que cette extension est davantage pensée pour les joueurs et joueuses du TCG. Cela dit, One Piece Card The Best (PRB-01) comprendra plus de 141 cartes dont :

1 carte Leader

23 cartes Common

25 cartes Uncommon

21 cartes Rares

29 cartes Super Rare

8 cartes Secret Rare

4 cartes Promo

30 cartes Don!!

One Piece Card The Best (PRB-01) débarque ce vendredi 28 février 2025 en français dans les différentes boutiques commerçantes.